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В Подмосковье выявили 36 нарушений торговли иностранцами на сумму до 16 млн руб

Работа по выявлению и пресечению иностранными гражданами нарушений торговли на территории региона ведется на еженедельной основе во всех округах. На прошлой неделе было обследовано 79 объектов в Зарайске, Люберцах, Котельниках, Серпухове и Серебряных Прудах. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Составлено 50 протоколов, из них 27 протоколов по работе без патента — штраф до 7 тыс. рублей; 9 протоколов за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

Штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей, для юридических до 1 млн рублей;

4 протокола за несоблюдение условий и порядка пребывания на территории РФ — штраф до 7 тысяч рублей;

4 протокола за уклонение от предоставления сведений или предоставление недостоверных сведений во время определения статуса иммигранта в РФ — штраф до 4 тысяч рублей;

4 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии — штраф до 2 тысяч рублей;

2 за нарушение иностранными гражданами правил въезда в Россию — штраф до 5 тысяч рублей;

16 собственникам торговых точек грозят штрафы по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ в общей сумме до 16 млн рублей. По всему Подмосковью планируется изымать несанкционированную продукцию. Данные меры предприняты для пресечения повторных возникновений фактов незаконной торговли в прежних локациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.