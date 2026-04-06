В Подмосковье выбрали финалистов конкурса родкомитетов

Муниципальный этап конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» завершился в Московской области. В нем участвовали более 19,7 тысячи школьников и свыше 9,5 тысячи родителей, которые представили около 640 класс-команд, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на поддержку родительских инициатив в воспитательной работе и укрепление семейных ценностей. Команды подготовили творческие визитки, портфолио класса и выставки достижений. Дети, родители и классные руководители совместно работали на всех этапах — от написания сценариев до репетиций и реализации проектов.

По итогам отбора 55 команд вышли в зональный этап. Он пройдет 11, 18 и 25 апреля 2026 года. Победители представят свои муниципалитеты на региональном этапе в мае.

«Мы увидели, как родители и дети становятся настоящими друзьями, вместе преодолевают трудности и радуются успехам. Это и есть главный секрет дружного класса», — отметила первый заместитель министра образования Московской области, автор конкурса Лариса Сулима.

Организаторами выступили министерство образования Московской области, региональное отделение движения «Движение первых» и ресурсный центр «Навигаторы детства».

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.