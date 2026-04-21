В Подмосковье ввели приборный контроль дымовых каналов в МКД

В Подмосковье вступили в силу новые требования к проверке дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Теперь контроль проводят только с использованием приборов, а результаты фиксируют в акте с цифровыми показателями, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В многоквартирных домах изменился порядок проверки дымовых и вентиляционных каналов. Визуального осмотра больше недостаточно — специалисты обязаны использовать измерительное оборудование.

Они фиксируют разрежение в каналах и фактический воздухообмен в помещении. Замеры проводят в каждой комнате, где установлено газовое оборудование. Все данные заносят в акт с конкретными показателями и итоговым заключением. Без такого документа проверка считается недействительной.

Акт направляют заказчику и в Мособлгаз в течение 10 дней, а по запросу — также в профильное министерство. Проверки выполняют штатные сотрудники управляющей организации или привлеченные специалисты сторонних компаний. Периодичность — три раза в год: в августе–сентябре, декабре–феврале и марте–мае. Жителям не требуется самостоятельно вызывать специалистов, однако они вправе запросить у управляющей организации акт с цифровыми данными и убедиться, что проверка проводится с применением приборов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.