В Подмосковье вручную привели в порядок более 16 тыс объектов за неделю

Коммунальные службы Московской области на постоянной основе проводят уборку дворовых территорий и общественных пространств. Так, за неделю специалисты выполнили ручную уборку на 16 705 объектах по всему региону. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Лидерами по количеству убранных территорий стали три городских округа:

Коломенский — 691;

Подольск — 682;

Раменский — 649.

Специалисты выполняют:

подметание входных групп и придомовых территорий от пыли, песка и грязи;

сбор и транспортировку крупных отходов на контейнерные площадки;

очистку уличных урн от отходов;

своевременный сбор опавшей листвы.

Именно ручная уборка — наиболее эффективный способ поддержания чистоты во дворах. Такой подход позволяет качественно очистить даже труднодоступные места и обеспечить надлежащее санитарное состояние территорий.

Работы по уборке продолжаются во всем регионе в плановом режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.