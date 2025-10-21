В Подмосковье вручную привели в порядок более 16 тыс объектов за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Коммунальные службы Московской области на постоянной основе проводят уборку дворовых территорий и общественных пространств. Так, за неделю специалисты выполнили ручную уборку на 16 705 объектах по всему региону. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Лидерами по количеству убранных территорий стали три городских округа:
- Коломенский — 691;
- Подольск — 682;
- Раменский — 649.
Специалисты выполняют:
- подметание входных групп и придомовых территорий от пыли, песка и грязи;
- сбор и транспортировку крупных отходов на контейнерные площадки;
- очистку уличных урн от отходов;
- своевременный сбор опавшей листвы.
Именно ручная уборка — наиболее эффективный способ поддержания чистоты во дворах. Такой подход позволяет качественно очистить даже труднодоступные места и обеспечить надлежащее санитарное состояние территорий.
Работы по уборке продолжаются во всем регионе в плановом режиме.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.