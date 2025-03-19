В Подмосковье возвращаются грачи

Долгожданная весна постепенно начинает вступать в свои права. Одним из первых сигналов этому стал прилет перелетных птиц в Московский регион. Орнитологи и местные жители зафиксировали возвращение грачей, предвещающих скорое потепление, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Перелетные птицы — это не только символ весны, но и важная часть нашей экосистемы. Согласно многолетним наблюдениям, грачи обычно возвращаются в Подмосковье в середине-конце марта. Пик возвращения птиц ожидается ближе к апрелю.

Прилет грачей особенно символичен, ведь по народным приметам их возвращение знаменует начало настоящей весны. В старину по их поведению определяли сроки начала полевых работ: если грачи сразу начинают вить гнезда — через три недели можно смело выходить в поле.

Стоит отметить, что прилет грачей в этом году, как и в прошлом, произошел раньше обычного, что специалисты связывают с аномально теплой погодой и ранним наступлением весны.

Грач в этом году выбран птицей года по версии Союза охраны птиц России. Выбор был сделан неслучайно. По мнению орнитологов, сокращение численности грачей связано с массовыми вырубками деревьев, где они предпочитают гнездиться, и с обработкой полей ядохимикатами. Важно помнить, что грачи — одни из самых умных птиц. Они различают цвета, обладают отличной зрительной памятью и даже используют веточки в качестве инструментов.

Минэкологии Московской области призывает жителей региона бережно относиться к ним и их среде обитания, особенно к грачам, как к птице года, нуждающейся в нашей защите и поддержке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.