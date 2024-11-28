В Подмосковье волонтеры марафона «Корзина доброты» соберут продукты нуждающимся

В декабре в Москве и в Санкт-Петербурге пройдет межрегиональный продовольственный марафон «Корзина доброты», приуроченный к завершению Года Семьи. В рамках акции, организованной благотворительным фондом «Банк еды «Русь» и партнерами, будут собраны продуктовые наборы для социально незащищенных категорий граждан из 15 регионов страны, включая Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Для формирования продуктовых наборов будут приниматься товары с длительным сроком хранения: крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье и другие. Достаточно приобрести рекомендуемые продукты, после чего передать их волонтерам или оставить в специальной корзине.

Марафон пройдет 14 декабря с 14:00 до 18:00 часов в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве и в Санкт-Петербурге (в пределах МКАД И КАД). Всего в акции участвуют более 1 600 торговых точек.

По оценкам организаторов марафона, планируется собрать около 10 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся семей с детьми и пенсионеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.