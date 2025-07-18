В Подмосковье владельцы зарегистрировали более 38,7 тыс домашних животных

В Подмосковье с сентября 2023 года регистрация собак в едином региональном реестре является обязательной. Так, в базе данных было зарегистрировано более 38,7 тыс. домашних животных. С марта этого года в регионе предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ в виде штрафа от 1 500 рублей до 3 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Щенков поставить на учет необходимо в течение 14 дней после достижения 3 месяцев, взрослых особей — если процедура не проводилась ранее. Регистрация кошек и других питомцев остается по желанию хозяев.

Государственные ветеринарные инспекторы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в ходе контрольно-надзорных мероприятий в парках и других общественных местах с помощью сканера проверяют наличие чипа у собак. Это является обязательным требованием при регистрации. В случае первичного нарушения владельцу выносится предупреждение, а при повторном — назначается штраф. С марта этого года инспекторы выдали 133 предупреждения.

Регистрация проводится только в государственных ветклиниках Московской области на бесплатной основе. Она подтверждает право собственности на конкретное животное. Если оно потеряется, можно легко доказать принадлежность — каждому питомцу присваивается уникальный личный номер, который вносится в единую региональную базу данных с полной информацией о хозяине. Для этого необходим микрочип, в случае его отсутствия введение оплачивается отдельно по доступной цене. Подать заявление на регистрацию можно через региональный портал госуслуг, либо при личном посещении ветеринарного учреждения с животным. Также пройти процедуру регистрации и чипирования можно в мобильных пунктах Госветслужбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.