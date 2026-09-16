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В Подмосковье за сутки не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров в среду на землях гослесфонда Подмосковья не зарегистрировали; 16–18 сентября в регионе прогнозируют преимущественно II и III классы пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории государственного лесного фонда Московской области 15 сентября возгораний не зафиксировали.

16 сентября на большей части региона ожидается II класс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — III класс. 17 сентября III класс прогнозируют на большей части Подмосковья, а II класс — в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах.

18 сентября III класс пожарной опасности ожидается на большей части области. II класс прогнозируют в Бородинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах. В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 16–21 градус, ночью — плюс 4–16 градусов; ожидается переменная облачность без осадков.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Новости опубликованы в MAX-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.