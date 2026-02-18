В Подмосковье в январе установили 412 новых камер системы «Безопасный регион»

В январе 2026 года в Московской области установили 412 новых видеокамер в рамках программы «Безопасный регион». Оборудование разместили в общественных местах, на социальных объектах и в подъездах домов, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В январе 2026 года в Подмосковье в рамках программы «Безопасный регион» установили 412 новых видеокамер. Камеры появились в общественных местах, на социальных объектах и в подъездах многоквартирных домов для повышения безопасности жителей.

Места установки определяют межведомственные рабочие группы в каждом городском округе. Больше всего камер появилось в Богородском (114), Сергиево-Посадском (50), Солнечногорске (47), Одинцово (35) и Люберцах (31).

Сейчас к системе «Безопасный регион» подключено более 167 тысяч камер, часть из которых оснащена функциями искусственного интеллекта для распознавания лиц. По словам руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилла Карасева, система помогает обеспечивать общественный порядок.

В январе с помощью системы раскрыли 395 преступлений и составили 365 протоколов об административных правонарушениях. Видеозаписи позволяют установить детали происшествий и способствуют профилактике преступлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.