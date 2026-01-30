В Подмосковье в феврале пройдет 185 ярмарок в 37 округах

В феврале в Московской области организуют 185 ярмарок в 37 муниципалитетах, где жители и гости региона смогут приобрести свежие продукты и поучаствовать в праздничных мероприятиях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В феврале на территории Московской области запланировано проведение 185 ярмарок в 37 муниципальных округах. Посетители смогут приобрести свежие продукты местных производителей, такие как мясо, молоко, яйца, овощи, фрукты, мед, соленья, выпечку, колбасы и рыбу.

Ярмарки будут сопровождаться праздничной атмосферой: гостей ждут народные гуляния, выступления творческих коллективов, конкурсы, анимационные программы и развлечения на свежем воздухе. В каждом округе подготовили тематические события. В Старой Купавне Богородского округа пройдет ярмарка «Русская зима» с изделиями народных умельцев. В Волоколамске состоится празднование Дня защитника Отечества, а в Истре — мероприятие «Зимний калейдоскоп» с гастрономическими угощениями и зимними забавами. В Наро-Фоминске организуют масленичные гуляния с блинами и чаем, а в Раменском — ярмарку «Предприниматели Подмосковья» с продукцией местных фермеров и малого бизнеса.

Актуальную информацию о местах проведения ярмарок и их графике можно найти на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.