В Подмосковье увеличилось производство хлеба и хлебобулочных изделий

Московская область наращивает объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе полуфабрикатов — за 2 месяца, с начала года увеличив показатель на 2,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Хлеб является основой продовольственной безопасности. По объему его производства Подмосковье занимает 1 место в России — с начала года в регионе выпущено 99,5 тыс. тонн, что составляет более 30% от объема хлеба, произведенного в Центральном федеральном округе и порядка 10% — от общероссийского. Одними из ведущих предприятий отрасли являются ООО «Коломенское Поле» в Подольске, ЗАО «Дедовский хлеб» в муниципальном округе Истра, ООО «Жуковский хлеб».

За 3 месяца с начала года в региональных розничных сетях было реализовано 133,8 тысяч тонн хлеба, в среднем, в месяц жители региона приобретали более 40 тысяч тонн. Производители предлагают широкий выбор продукции — от классического пшеничного батона, хлеба из ржаной или цельнозерновой муки до вариантов с различными наполнителями и добавками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.