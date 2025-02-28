В Подмосковье утвердили график работы приемных ведомств в округах на март 2025 г

В Московской области утвердили график работы общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в марте 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Прием посетителей будет осуществляться с 10:00 до 13:00. Получить справочную информацию можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Специалисты Минтранса Подмосковья проведут прием граждан 7 марта — в Рузском округе, 10 марта — в Волоколамском округе, 14 марта — в Серебряных Прудах, 17 марта — в городе Озеры округа Коломна, 21 марта — в Химках, 24 марта — в городе Электрогорск округа Павловский Посад, 28 марта — в Чехове, 31 марта — в Подольске.

Сотрудники министерства экономики и финансов региона будут принимать граждан 10 марта — во Фрязине, 17 марта — в Черноголовке, 24 марта — в Восходе, 31 марта — в Долгопрудном.

Сотрудники комитета по архитектуре и градостроительству региона примут граждан 5 марта — в Коломне, 7 марта — в Можайском округе, 12 марта — в Красногорске, 14 марта — в Молодежном, 19 марта — в Лыткарине, 21 марта — в Мытищах, 26 марта — в Луховицах, 28 марта — в Павловском Посаде.

СОтрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства региона примут граждан 5 марта — в Кашире, 7 марта — в Подольске, 12 марта — в Краснознаменске, 14 марта — в округе Пушкинский, 19 марта — в Ленинском округе, 21 марта — в Ивантеевке округа Пушкинский, 26 марта — в Лотошине, 28 марта — в Серпухове.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

Воробьев также отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.