В Подмосковье утвердили график работы приемной правительства в ноябре

В Московской области утвердили график приема граждан в приемной правительства Подмосковья на ноябрь 2025 года. Приемная находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В», сообщает пресс-служба правительства Московской области.

5 ноября с 10:00 прием начнут председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Олег Толмачев и министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков. А в 15:00 посетителей будут принимать министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева и руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Кирилл Карасев.

6 ноября с 10:00 начнется прием у министра правительства региона по архитектуре и градостроительству Натальи Шуваловой. А 7 ноября в 10:00 посетителей примет министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Два приема пройдут 10 ноября в 15:00. Первый проведет первый заместитель председателя правительства Подмосковья Наталия Масленкина, второй — заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Полную версию графика можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

