В Подмосковье установили более 1,7 тыс контейнеров для сбора текстиля в 2025 году

В 2025 году в Московской области установили 1 787 специализированных контейнеров для сбора ненужной одежды и текстиля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Московской области продолжается развитие экономики замкнутого цикла и культуры вторичного потребления ресурсов. В 2025 году в регионе ввели в эксплуатацию 1 787 новых контейнеров для приема ненужной одежды и текстильных изделий.

Собранные вещи проходят сортировку. Одежду, пригодную к использованию, передают в благотворительные организации. Изношенный текстиль направляют на переработку, где он становится сырьем для предприятий. После переработки из старых тканей получают новое текстильное волокно, которое используют для производства наполнителей для подушек и одеял, утеплителей для швейной и обувной промышленности, звуко- и теплоизоляционных панелей, геотекстиля и технических тканей.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что для удобства жителей была создана электронная услуга, позволяющая сократить срок получения разрешения на установку контейнеров с 13 до 7 рабочих дней и исключить расходы на кадастровые работы.

Главная цель установки контейнеров — увеличить долю повторного использования вещей в качестве вторичного сырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.