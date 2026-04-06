В Подмосковье усилили подготовку девятиклассников к ОГЭ

В Московской области реализуют проект поддержки школ с низкими образовательными результатами и усиливают подготовку девятиклассников к ОГЭ. В марте более 5 тысяч учеников из 49 школ прошли тренировочное тестирование по русскому языку и математике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект направлен на помощь школам с низкими образовательными показателями. Особое внимание уделяют выпускникам 9-х классов: специалисты выявляют проблемные темы по предметам и помогают скорректировать подготовку к государственной итоговой аттестации.

В марте министерство организовало тренировочные тестирования в формате ОГЭ по русскому языку и математике. В них приняли участие более пяти тысяч девятиклассников из 49 школ региона. Результаты позволили определить ключевые пробелы в знаниях учащихся.

6 апреля на семинаре для методистов и учителей русского языка и математики представили анализ тестирования, подготовленный специалистами Центра качества образования КУРО. Педагогам разъяснили, какие темы вызывают наибольшие трудности, и дали рекомендации по подготовке в оставшееся до экзаменов время.

Участники также обсудили эффективные методы работы с учениками и получили перечень официальных онлайн-ресурсов для подготовки к ОГЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.