В Подмосковье упростили подачу отчетов опекунов на госуслугах

Опекуны в Подмосковье теперь могут быстрее подавать отчет об имуществе подопечных через региональный портал госуслуг. Часть данных в заявлении заполняется автоматически, а система предупреждает о ранее поданных обращениях без решения, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

При подаче отчета за несовершеннолетнего ребенка сведения о нем автоматически подгружаются в электронную форму. Данные поступают из информационной системы министерства соцразвития Московской области. Если у опекуна несколько подопечных, они отображаются в виде списка — достаточно выбрать нужного ребенка.

Дополнительно в сервисе реализовано автозаполнение суммы доходов подопечного. Это позволяет избежать ручных расчетов и сокращает время оформления заявления. Умный сервис также предупреждает о ранее поданных заявлениях, по которым еще не принято решение.

Ежегодный отчет должен содержать сведения о хранении и использовании имущества подопечного, управлении им, а также о доходах и расходах за отчетный период. Документ необходимо подать до 1 февраля года, следующего за отчетным. При освобождении опекуна от обязанностей отчет требуется предоставить в течение трех дней. Услуга «Отчет опекуна (попечителя)» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для оформления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить подтверждающие документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.