В Подмосковье упростили оформление земли в безвозмездное пользование

В Московской области оптимизировали электронную услугу по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование. На региональном портале добавили автоматическую проверку права заявителя на социальную ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронную форму услуги дополнили цифровым сервисом, который автоматически проверяет наличие у заявителя государственной поддержки по программе социальной ипотеки. Проверка проводится по данным реестровой модели ГИС УГД уже на этапе подачи заявления.

«Электронную форму услуги дополнили цифровым сервисом, который автоматически проверяет наличие у заявителя государственной поддержки по программе социальной ипотеки из данных реестровой модели ГИС УГД. На этапе подачи заявления система сообщает пользователю, есть ли у него льготная ипотечная поддержка. Это помогает заранее понять условия предоставления услуги и избежать возможных отказов», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга предоставляется бесплатно. Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также предприниматели, имеющие основания для получения участков из земель Московской области, муниципальной или государственной неразграниченной собственности, а также для внесения изменений в действующий договор безвозмездного пользования.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Решение направят в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.