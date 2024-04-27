В Подмосковье улучшились жилищные условия у 3,5 млн жителей

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подвел итоги работы ведомства за 2023 год и обозначил задачи на 2024 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство ЖКХ Подмосковья в рамках своей деятельности, курирует следующие программы и направления: реализацию программы капитального ремонта общего имущества МКД на территории Московской области; развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Московской области; обращение с твердыми коммунальными отходами в Московской области; начисления за жилищно-коммунальные услуги в Подмосковье; цифровизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья; контроль за исполнением инвестиционных программ в Московской области; развитие отраслевого кадрового потенциала, повышение уровня теоретических знаний и практических навыков работников предприятий ЖКХ Московской области.

В Подмосковье с 2014 года реализуется самая масштабная региональная программа капитального ремонта. В программу капитального ремонта Московской области включено 443 тыс. МКД. В регионе самое большое количество домов в которых проведен капремонт. На сегодняшний день отремонтировано 167 тыс. МКД.

Московская область является первым субъектом России, в котором заменен весь лифтовый парк возрастом старше 25 лет.

В результате проведенных работ улучшились жилищные условия у 3,5 млн жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.