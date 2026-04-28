В Подмосковье убрали более 370 поваленных циклоном деревьев

Коммунальные службы Подмосковья ликвидировали более 370 из 872 деревьев, поваленных циклоном с мокрым снегом и штормовым ветром 27 апреля и в ночь на 28 апреля. Оставшиеся завалы планируют устранить в течение суток, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мощный циклон с мокрым снегом и сильным ветром обрушился на Московскую область 27 апреля. В результате непогоды за день упали 542 дерева, еще 330 — в ночь на 28 апреля. Всего зафиксировано 872 поваленных дерева в разных округах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.