В Подмосковье студенты из Дмитрова победили во Всероссийском конкурсе

Победа студентов Дмитровского техникума Анжелики Липатовой и Георгия Паньшина на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектов состоялась 19 апреля. Их работа «Искусственный интеллект как производитель искусства» набрала 95 из 100 баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В техникуме подчеркнули, что значительный вклад в успех студентов внесла их наставник Инна Агеева. Под ее руководством обучающиеся не только осваивают теоретические основы, но и применяют знания на практике, развивая исследовательские компетенции.

«Анжелика и Георгий, обучающиеся по специальности „Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта“, доказали, что выбранное направление открывает широкие перспективы для научных исследований», — отметили в техникуме.

В учебном заведении добавили, что победа подтверждает высокий уровень подготовки будущих специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.