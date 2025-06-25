В Подмосковье строят сразу 3 деревоперерабатывающих цеха

В Электрогорске Павлово-Посадского городского округа строят цеха для производства древесных плит. Что примечательно, производство — рециклинговое, а значит — безотходное. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Так, для изготовления сырья для производства из него готовой продукции, застройщик возводит цех рециклинга площадью более 4 тыс. кв. м, его достроят к концу текущего года. Годовая производительность завода составит 1,8 млн куб. м продукции: древесных опилок и щепы. Кроме того, здесь расширяют существующий цех «ДСП-250».

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства нового корпуса. Его площадь превысит 40 тыс. кв. м. Здесь будут выпускать до 350 тыс. куб. м древесных плит. Речь идет о популярных в сфере строительства и ремонта ДСП, которые широко применяются при проведении отделочных работ.

На сегодняшний день строительная готовность здания составляет 37%, рабочие ведут монтаж ограждающих конструкций. Завершить его строительство планируют во II квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.