В Подмосковье стартует региональный конкурс чтецов для детей-инофонов

9 января центр содействия адаптации детей-инофонов при корпоративном университете развития образования начинает проведение регионального конкурса чтецов «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Это мероприятие направлено на повышение интереса к изучению русского языка и литературы среди обучающихся, для которых русский не является родным.

Конкурс охватит школьников с 1 по 11 класс из образовательных учреждений Московской области. Соревнование будет проходить в три этапа. С 9 по 31 января состоится школьный этап, затем, с 3 по 14 февраля, пройдет муниципальный. Завершится конкурс региональным этапом, который состоится 21 февраля 2025 года в очном формате на базе Корпоративного университета развития образования.

Участники будут читать наизусть поэтические произведения русской классической литературы XVIII–XX веков. Время выступления не должно превышать 3 минут. Все подробности, включая условия участия, порядок подачи заявок и критерии оценки, можно найти на сайте конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.