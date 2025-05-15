В Подмосковье стартует пилотный проект по использованию БПЛА на лесных территориях

Аналитический центр лесного и сельского хозяйства, входящий в ITFB Group, совместно с комитетом лесного хозяйства Московской области и компанией «Инсайт-проект» запускает пилотный проект по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга состояния лесных территорий. Инициатива нацелена на создание высокотехнологичного и экологически ориентированного инструмента управления лесным фондом региона. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В условиях растущей нагрузки на экосистемы, изменение климата и антропогенные факторы требуют более точного, регулярного и научно обоснованного подхода к контролю за состоянием лесов. Новый проект позволит оценить потенциал беспилотных технологий как инструмента раннего реагирования на экологические угрозы, включая заболевания, повреждения, незаконные рубки и деградацию лесных культур.

Особое внимание будет уделено мониторингу молодых посадок сосны обыкновенной, высаженных в 2023–2024 годах. С помощью аэрофотосъемки специалисты смогут отслеживать приживаемость насаждений, выявлять признаки стрессов и принимать меры до того, как проблемы станут необратимыми.

«Современное лесное хозяйство должно опираться на данные, а не интуицию. Мы рассматриваем этот проект как важный шаг к построению устойчивой модели управления, в центре которой — забота о состоянии экосистем и рациональное использование природных ресурсов. Дроны и алгоритмы анализа — это не просто технологии, это инструменты для сохранения баланса между развитием и экологической ответственностью», — сказал управляющий партнер АЦЛСХ Иван Петров.

Использование БПЛА в лесном мониторинге не только сокращает издержки и повышает эффективность лесоуправления, но и открывает путь к созданию постоянно действующей цифровой системы экологического контроля. Это особенно актуально в контексте реализации национального проекта «Экология» и задач устойчивого развития, поставленных на уровне государства.

«Территория лесного фонда Подмосковья составляет почти 2 млн гектаров. Только в 2024 году мы провели более 70 тысяч патрулирований. Общая протяженность маршрутов превысила 1,9 миллиона километров — это огромный объем работы, выполненный нашими сотрудниками на автомобилях, снегоходах и пешком. При этом лесная охрана выходит в рейды ежедневно, часто вместе с представителями МВД, МЧС, муниципальных органов и экологических сообществ. Внедрение беспилотных технологий станет серьезным подспорьем для лесничих — позволит оперативнее выявлять нарушения и следить за состоянием насаждений в труднодоступных участках», — сказал зампредседателя комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.