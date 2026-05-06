В Подмосковье стартовало голосование за «Народного почтальона 2026»

Интернет-голосование за специальную номинацию «Народный почтальон» Всероссийского конкурса «Земский почтальон» началось в Подмосковье. Поддержать финалиста из региона можно до 25 мая 2026 года на странице Почты России во «ВКонтакте», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители региона могут проголосовать за почтальонов, работающих в сельской местности и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. В голосовании участвуют победители региональных этапов, которых определило экспертное жюри.

Всероссийский конкурс «Земский почтальон» проходит во второй раз и объединяет 86 регионов страны. На первом этапе организаторы получили более 3 тыс. заявок, в финал вышли 86 участников.

Очное итоговое состязание состоится 25 мая в Москве. Церемония награждения пройдет 26 мая в национальном центре «Россия» в рамках Форума тружеников села.

Конкурс проводит федеральный партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» при содействии Минцифры, Минсельхоза, профсоюза работников связи России и федеральных операторов почтовой связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.