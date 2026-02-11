В Подмосковье стартовали Всероссийские соревнования по спортивной орнитологии

В Подмосковье начались V Всероссийские зимние соревнования по спортивной орнитологии «Птицы России – 2026». К участию приглашаются команды школьников, студентов и любителей природы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Соревнования организованы Некоммерческим партнерством содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» при поддержке министерства экологии и природопользования Московской области. Мероприятие включено во Всероссийский календарный план по развитию экологического образования среди детей и молодежи.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что в регионе активно развиваются экологические виды спорта, такие как плоггинг и спортивная орнитология. По его словам, соревнования проходят с использованием информационной системы «Стерх», а сообщество подмосковных любителей птиц является одним из крупнейших в России.

В соревнованиях участвуют команды из 2–5 человек, которые фотографируют и определяют виды птиц в своем регионе. К участию приглашаются школьные, студенческие, семейные и клубные команды, а также коллективы детских образовательных учреждений. Побеждает команда, определившая наибольшее количество видов птиц.

Подробная информация о правилах участия размещена на сайте. 18+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.