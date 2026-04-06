В Подмосковье стартовали уроки по защите умного дома

Новый цикл проекта «Цифровой ликбез» запустили для школьников Подмосковья. Детям расскажут о защите устройств «умного дома» и правилах кибербезопасности, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект подготовила «Лаборатория Касперского». Школьникам доступны два анимационных ролика: первый объясняет, как обезопасить умный дом и защитить домашних питомцев с помощью цифровых технологий, второй учит отличать «вредные советы» от действительно эффективных правил кибербезопасности.

Материалы рассчитаны на детей от 6 лет. Просматривать их рекомендуется вместе с родителями и учителями. Ролики адаптированы для использования в учебной программе.

Принять участие в проекте можно до 3 мая 2026 года. Видеоуроки размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». В конце каждого занятия школьники проходят тест из пяти вопросов и получают сертификат.

Всероссийский просветительский проект реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.