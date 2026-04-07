В Подмосковье стартовали сборы для более 1 000 кадетов

Военно-патриотические сборы «Растим патриотов России» для учащихся кадетских и казачьих классов начались 6 апреля в учебно-методическом центре «Авангард» в Подмосковье. В них участвуют более тысячи школьников из 22 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сборы впервые объединили воспитанников кадетских и казачьих классов из Бронниц, Домодедова, Каширы, Мытищ, Балашихи, Воскресенска, Подольска, Красногорска, Люберец, Щелкова, Электростали и других округов. В Московской области работают более 400 кадетских классов, где обучаются свыше 10,5 тысячи школьников, а также 24 казачье-кадетских класса с численностью более 560 человек. Казачий компонент также действует в пяти муниципалитетах на базе хуторского казачьего общества и объединяет более 200 кадет.

Сборы продлятся до 11 апреля. В программе — огневая, тактическая, техническая, строевая и военно-медицинская подготовка, занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также военной топографии. Для участников организованы лекции о кибермошенничестве и влиянии социальных сетей, тематическая викторина «Россия: сила в единстве!» и открытие граффити, посвященного Валентине Терешковой.

«Военно-патриотические сборы "Растим патриотов России" являются важной частью системной работы по патриотическому воспитанию в Подмосковье. Они позволяют укрепить практическую подготовку ребят и формируют чувство ответственности и командного духа», — отметила первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Участники также встретились с Героем России Игорем Юргиным, директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации. В ведомстве подчеркнули, что проект станет новым этапом развития системы военно-патриотического воспитания в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.