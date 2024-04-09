В Подмосковье стартовала весенняя лагерная смена

Более 200 детей из различных уголков Подмосковья проведут весенние школьные каникулы в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Этот лагерь входит в топ-10 лагерей по всей России, здесь дети проведут 8 незабываемых дней, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

Смена началась 6 апреля и продлится до 14 апреля. В лагере «Литвиново» детям предоставлено 5-разовое питание, различные спортивные секции и развлекательные мероприятия. Времяпрепровождение продумано до мелочей: кружки, бассейн, дискотеки, выступления на сцене, творческие вечера - всё это позволит детям не только отдохнуть от повседневной рутины, но и развить свои творческие способности, завести новых друзей и хорошо провести время.

«В этом году мы предоставим бесплатные путевки в лагерь для более чем 10 тысяч детей», - поделилась информацией первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Бесплатные путевки в оздоровительные учреждения получают дети из семей с низким уровнем дохода, дети участников специальной военной операции, а также дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявление можно уже сейчас на региональном портале госуслуг по ссылке.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.



«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», - сказал глава региона.