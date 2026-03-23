В Подмосковье стартовала первая волна записи в первый класс

Первая волна онлайн-записи детей в первый класс началась 23 марта на региональном портале госуслуг Московской области. Подать заявление могут родители будущих первоклассников по месту регистрации и льготные категории граждан, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Первая волна записи продлится с 23 марта по 30 июня. В этот период заявления принимают от семей, проживающих на закрепленной территории, а также от льготников и тех, кто имеет преимущественное право зачисления. Для детей, не проживающих по месту регистрации, и для тех, кто не успел подать документы в первый этап, прием заявлений пройдет с 6 июля по 5 сентября.

«Запись ребенка в школу реализуется полностью в цифровом формате, что дает родителям возможность подавать документы просто и без лишних затрат времени. Такой формат уже доказал свою эффективность и востребованность среди жителей Подмосковья. В прошлом году этой услугой на регпортале воспользовались более 69,5 тыс. раз, причем большая часть заявлений — 44,2 тыс. — была подана именно в первую волну», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она добавила, что родителям, уже оформившим перевод ребенка из детского сада в первый класс своего образовательного комплекса, повторно подавать заявление не требуется.

Услуга «Запись в школу» доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Школы». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и при необходимости прикрепить документы. Решение о зачислении направят в личный кабинет в течение трех рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.