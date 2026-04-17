В Подмосковье стартовала акция «Вода России — 2026»

Старт нового сезона всероссийской акции «Вода России» состоялся 17 апреля. В мероприятиях приняли участие представители Подмосковья, а в Коломне волонтеры уже вышли на уборку берегов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Торжественное открытие сезона объединило руководителей региональных министерств экологии, профильных ведомств и федеральных экспертов. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул значимость акции для сохранения природы.

«Вода России» давно стала любимой народной акцией. Поддержка таких инициатив на уровне регионов и искреннее участие людей доказывают: нам не все равно, в каком мире жить сегодня и что оставить детям», — отметил Мосин.

В Набережных Челнах прошел двухдневный экологический съезд «Вода России», в котором участвовала делегация Подмосковья. Первый заместитель министра экологии региона Сергей Мороз представил опыт создания цифрового двойника гидротехнических сооружений и систему паводкового мониторинга.

«Сейчас в регионе работает автоматизированная система постов мониторинга, состоящая из 166 датчиков в 40 городских округах. Датчики работают круглосуточно, фиксируют подъем воды и передают информацию ответственным службам», — рассказал Мороз.

Одновременно с официальными мероприятиями в Коломне более 70 жителей и волонтеров очистили берега Репинского пруда. К акции присоединились сотрудники министерства.

«Чистота берегов начинается с каждого из нас. Убирая мусор сегодня, мы дарим себе и будущим поколениям возможность наслаждаться живой, здоровой природой завтра. Огромное спасибо всем, кто сегодня приняли участие!» — отметил заместитель министра Вадим Воронцов.

С 2014 года участниками акции стали более 13 млн человек. За это время собрано свыше 6 млн мешков мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.