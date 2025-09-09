В Подмосковье стартовала 17 международная выставка «ВэйстТэк»

В Московской области начала работу 17-я международная выставка по обращению коммунальными, промышленными, строительными, сельскохозяйственными отходами и экологии «ВэйстТэк», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В первый день работы выставки состоялась экспертная сессия «Экономика замкнутого цикла: инструкция по применению». Модератором сессии выступила Елена Вишнякова, заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн». Мероприятие было посвящено обсуждению практических вопросов реализации национального проекта «Экологическое благополучие», который ставит цели по 100% сортировке отходов, сокращению захоронения на 50% и вовлечению во вторичный оборот 25% вторичных ресурсов.

В ней принял участие заместитель министра экологии и природопользования Московской области Захар Варданян. Он рассказал о рациональном использовании строительных отходов в Подмосковье.

«Московская область уже демонстрирует реальные результаты экономики замкнутого цикла: только за 2024 год в регионе переработано порядка 40 миллионов кубометров строительных отходов. После переработки материалы, которые раньше считались мусором, превращаются в ценные ресурсы, которые работают на развитие Подмосковья. Бетон, древесина и пластик обретают вторую жизнь, снижая нагрузку на окружающую среду», — отметил Захар Варданян.

Из переработанного бетона производится вторичный щебень, который активно используется в дорожном строительстве, для заливки фундаментов, дренажных систем, а также при изготовлении декоративных материалов и бетонных блоков. Древесные отходы перерабатываются в плиты ДСП и ДВП, топливные брикеты и арболитовые блоки. Из вторичного пластика создаются не только новые изделия, такие как урны, скамейки, заборы и элементы благоустройства, но и материалы для промышленности, включая пенополиэтилен.

«Наша ключевая задача — создание эффективных стимулов для переработки и формирование устойчивого рынка сбыта продукции рециклинга. Только так мы сможем построить по-настоящему замкнутую и экономически эффективную систему обращения с отходами в Подмосковье», — подчеркнул в завершение Захар Варданян. Эксперты сошлись во мнении, что дальнейшее развитие экономики замкнутого цикла требует тесного взаимодействия между государством и бизнесом для достижения национальных экологических целей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.