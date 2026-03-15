В Подмосковье стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике

В Московской области стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по экономике. Открытие прошло 14 марта в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы в городском округе Долгопрудный, финальные испытания состоятся там же, сообщила в пресс-служба министерства образования Московской области.

В финале по экономике принимают участие почти 400 сильнейших школьников из 69 регионов России, из них 25 человек представляют Московскую область.

Для удобства участников в Физтех-лицее им. Капицы созданы все необходимые условия, а для их досуга разработана культурно-образовательная программа. Ребята посетят Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», а также Национальный центр «Россия» в Москве. В свободное время для школьников предусмотрены научно-популярные лекции, а педагоги-сопровождающие смогут пройти курс повышения квалификации.

Олимпиада пройдет в два тура, а торжественное награждение победителей и призеров запланировано на 21 марта.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников продлится до 3 мая и пройдет в 13 регионах страны, а также на федеральной территории «Сириус». Финал по искусству (МХК) состоится с 27 апреля по 3 мая так же в Подмосковье, но уже на базе Гимназии им. Примакова, и завершит олимпиадный сезон ВсОШ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.