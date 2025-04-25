В Подмосковье стартовал Всероссийский конкурс «Студенческие семьи России»

В период с 21 апреля по 9 июля 2025 г. проводится Всероссийский конкурс для образовательных организаций высшего образования «Студенческие семьи России». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс проводится в целях популяризации семейных ценностей в студенческой среде и поддержки молодых студенческих семей.

Участниками конкурса являются представители молодых студенческих семей в возрасте от 18 до 35 лет, обучающиеся в университетах по всем формам обучения и уровням подготовки.

В состав конкурсного жюри приглашаются представители органов государственной власти, депутатского корпуса разного уровня, общественных объединений, представители молодежных сообществ.

Конкурс пройдет в два этапа:

с 21 апреля по 1 июня 2025 г. отборочный этап в онлайн-формате, включающий в себя заполнение онлайн заявки, подготовку видеоролика о традициях семьи, секретах гармоничного сочетания учебы и семейной жизни и семейных ценностях, а также конкурс портфолио и онлайн-тестирование. По итогам онлайн-отбора 30 семей-финалистов будут приглашены на Всероссийский форум молодых студенческих семей в Подмосковье.

с 5 по 9 июля 2025 г. пройдет финал конкурса в рамках Всероссийского форума молодых студенческих семей, включающий в себя следующие конкурсные испытания: спортивный (норматив ГТО и спортивная эстафета), интеллектуальный (квиз по общим вопросам) и творческий (творческая визитка, мастер-класс для участников, кулинарное состязание).

Кроме этого, в рамках программы Всероссийского форума молодых студенческих семей для участников конкурса пройдут тематические площадки, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и тематические исследования в фокус-группах по укреплению и популяризации семейных ценностей, а также встречи с представителями правительства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по обсуждению действующих программ и мер поддержки молодых семей.

Участники и финалисты конкурса будут отмечены сертификатами об участии, победители будут награждены дипломами и ценными призами от организаторов и партнеров конкурса.

Участие в конкурсе бесплатное (организаторы берут на себя расходы

за проезд, проживание, питание и экскурсионную программу в рамках финала конкурса). Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку по ссылке до 1 июня 2025 года.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья», а также входит в программу конгрессно-выставочных мероприятий Минобрнауки России на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.