В Подмосковье стартовал третий сезон проекта «Первые. Ключ безопасности»

Третий сезон регионального медиапроекта «Первые. Ключ безопасности» стартовал 24 марта в Национальном центре «Россия». В пленарном заседании по цифровой безопасности приняли участие более 150 активистов и специалистов Движения Первых из Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Пленарное заседание открыла первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима. Она подчеркнула стратегическую важность формирования цифровой культуры у школьников и студентов. Участники обсудили актуальные интернет-угрозы, методы противодействия мошенничеству и способы защиты персональных данных. Отдельное внимание уделили развитию медиаграмотности и вовлечению молодежи в проекты по кибербезопасности.

«Мы завершили два сезона медиапроекта "Первые. Ключ безопасности", в рамках которого было выпущено 20 серий, собравших более 90 000 просмотров. Это инициатива ребят из Совета Первых регионального отделения Московской области, направленная на то, чтобы не только самим быть в безопасности, но и помочь другим обрести уверенность в интернет-пространстве. Благодаря новым форматам и активному вовлечению молодежи мы стремимся сделать онлайн-мир более безопасным для всех», — рассказала председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

О современных схемах мошенничества и мерах профилактики сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Московской области Александр Зарипов. Практические рекомендации по защите личных данных представил заместитель заведующего информационным отделом управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев.

В ходе встречи также презентовали образовательную инициативу «Школа КиберБезопасности» и подвели промежуточные итоги проекта. Третий сезон «Первые. Ключ безопасности» будет выходить в формате подкастов. Участникам показали первую серию, которая задала направление дальнейшему развитию проекта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.