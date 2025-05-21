В Подмосковье стартовал основной период ОГЭ-2025

В среду в Московской области начался основной период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ), который продлится до 2 июля 2025 года. Первыми предметами для сдачи стали иностранные языки в письменной форме. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«В этом году ОГЭ сдают 99 853 девятиклассника. Экзамены проходят в 518 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), организованных на базе школ региона. В обеспечении государственной итоговой аттестации задействовано более 15 тысяч специалистов — от руководителей ППЭ до технических специалистов и организаторов», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, одним из ключевых нововведений 2025 года стало использование технологии доставки и обработки экзаменационных материалов по защищённым каналам связи. Материалы распечатываются непосредственно в штабе ППЭ, а после экзамена сканируются и направляются на проверку в цифровом виде.

«Такая технология позволяет минимизировать риски вмешательства и обеспечить максимальную прозрачность и безопасность процедуры», — подчеркнула Ингрид Пильдес.

Все ППЭ на 100% оснащены средствами обеспечения безопасности: металлодетекторами, системами подавления подвижной связи и видеонаблюдением в оффлайн-режиме.

В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили рост интереса школьников к предметам естественно-научного и технологического профиля.

«По сравнению с прошлым годом число участников по биологии увеличилось на 20%, по географии — на 13%, по физике и информатике — на 8% каждая. В то же время отмечено незначительное снижение по обществознанию — минус 4%», — заключили в ведомстве.

Такие изменения подтверждают рост интереса школьников к предметам, востребованным в наукоемких и технологических сферах, и отражают современные тенденции в образовании и выборе будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.