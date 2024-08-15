В Подмосковье стартовал образовательный интенсив для педагогов России

В Московской области стартовало обучение педагогов по программе «Учитель в сети», направленной на развитие просветительской деятельности в Интернете. Эта программа была разработана в рамках Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и мастерской управления «Сенеж» при поддержке Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в течение трех дней 97 педагогических работников из 47 регионов России, представляющих Всероссийское сообщество наставников-просветителей, будут углублять свои знания о медиа- и цифровых платформах, подготовке контента и продвижении образовательных ресурсов в Сети. Московскую область на мероприятии представляет региональный координатор сообщества Андрей Чернецков.

Основная цель программы — обучить учителей современным медиатехнологиям, определить ключевые задачи и принципы просветительской деятельности, а также изучить методы создания качественного образовательного контента. Участники также получат рекомендации по ведению обучающих блогов в социальных сетях.

Среди участников интенсива — директора школ, учителя, завучи по воспитательной работе и методисты. Обучение включает три блока: «Просвещение», «Контент» и «Продвижение». Участники выполнят практические задания по подготовке и продвижению просветительского контента, а также изучат механизмы правовой защиты в социальных сетях и основы безопасности.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил значимость работы наставников-просветителей, которые не только обучают и воспитывают школьников, но и становятся лидерами общественного мнения, активно ведя просветительскую работу в социальных медиа. По его словам, участники сообщества делятся эффективными педагогическими практиками и создают живую атмосферу общения между учителями, учениками и родителями.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов подчеркнул, что проект «ТопБЛОГ» на протяжении четырех лет помогает социальным блогерам развиваться и прокачивать свои навыки. Программа «Учитель в сети» предлагает уникальные инструменты для работы в социальных сетях, включая создание личного бренда и управление онлайн-репутацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.