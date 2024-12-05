В Подмосковье стартовал муниципальный этап региональной математической недели

С 4 по 6 декабря 2024 года в Подмосковье проходит муниципальный этап региональной математической недели «Вершина», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Этап проходит на 50 школьных площадках. 4 декабря соревнования первыми провели школы в семи городских округах: Домодедово, Егорьевск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Солнечногорск и Павлово-Посадский. Участники муниципального этапа работают в командах, где ответ одного участника является частью задачи для другого.

Ключевой идеей данного этапа стало вдохновение историческим прорывом в ускорении математических расчетов для атомного проекта под руководством академика Л. Д. Ландау с разделением операций между математиками. Введение системы разделения труда позволило в несколько раз увеличить скорость расчетов.

«Я рада, что меня пригласили на муниципальный этап. Спасибо организаторам! Было увлекательно соревноваться с другими школами в решении задач. Надеюсь участвовать и в следующем году», — рассказала ученица 8 «б» класса гимназии № 16 «Интерес» г. о. Люберцы Полина.

В пресс-службе ведомства добавили, что финал пройдет 7 декабря в корпоративном университете развития образования Московской области. В нем примут участие 50 капитанов команд — победители муниципального отбора. Битва капитанов будет состоять из трех этапов: решение математических задач, задачи на логику и участие в квизе по интересным математическим фактам, открытиям и истории математики.

Пять команд-победителей получат дипломы и возможность посетить центр управления полетами в Королеве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.