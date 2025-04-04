В Подмосковье состоялся региональный этап Всероссийского турнира «Новая Высота»

На базе межрегионального центра компетенций состоялся региональный этап Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая Высота». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие объединило более 80 обучающихся из школ, колледжей и техникумов Подмосковья, а также их педагогов-наставников.

Турнир стал площадкой для демонстрации успехов в реализации непрерывного образовательного процесса, развития системы дополнительного образования, а также для закрепления навыков конструирования, пилотирования и программирования БАС обучающимися и повышения мотивации к получению инженерного образования.

В ходе регионального этапа участники соревновались в различных номинациях, включая: «Гонщик БАС», «Программирование полета и запуск квадрокоптера», «Отработка навыков пилотирования в симуляторе» и другие. Эти задания позволили молодым инженерам продемонстрировать не только технические знания, но и креативность в решении задач.

Победители регионального этапа представят Московскую область на отборочных этапах Всероссийского турнира, где смогут побороться за звание лучших в стране с участниками из других регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.