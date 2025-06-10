В Подмосковье состоялось заседание родительского комитета

9 июня в министерстве образования Московской области состоялось заседание родительского комитета, в ходе которого обсудили ключевые направления взаимодействия семьи и школы, подвели итоги инициатив родительских сообществ и наметили планы на новый учебный год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из ключевых моментов заседания стало подведение итогов второго сезона Конкурса по грантовой поддержке родительских инициатив от Российского общества «Знание». Этот конкурс стал ярким примером того, как активность и неравнодушие родителей могут положительно влиять на школьную среду. В торжественной обстановке были награждены победители — авторы и команды самых значимых и вдохновляющих проектов.

Победителями 2024 года стали:

Волоколамский городской округ — МОУ «Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2». Проект был инициирован Еленой Вороновой, заместителем директора по воспитательной работе и председателем родительского комитета школы.

Городской округ Коломна — МБОУ «Гимназия № 8». Инициатором проекта стала Ирина Пантелеева, представитель родительского сообщества.

Сергиево-Посадский городской округ — МБОУ «Гимназия № 5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева». Автором проекта выступила Полина Логинова, активная участница школьного родительского сообщества.

Городской округ Солнечногорск - МБОУ Андреевская СОШ. Автор проекта Касьянова Виктория Сергеевна на тему «Сохраняя традиции».

На заседании победители 2024 года поделились опытом реализации своих проектов, на которые ранее был получен грант, и рассказали о достигнутых результатах, сложностях и путях их преодоления.

Кроме того, 22 победителя конкурса инициатив родительских сообществ — 2025 презентовали проекты, которые будут реализованы в этом году. Среди них — создание школьного бизнес-инкубатора, школьного ботанического сада, мастерской по пошиву костюмов, медиа-студии, научной лаборатории, летнего театра, туристского клуба и даже зуботехнической лаборатории. Эти инициативы продемонстрировали высокую степень вовлеченности родителей в развитие школьной среды.

Общая сумма грантовой поддержки, привлеченной родителями Подмосковья в 2025 году, составила 13,5 миллиона рублей.

«Сегодня особенно важно, чтобы семья и школа шли в одном направлении — ради развития, безопасности и благополучия наших детей. Мы видим, насколько инициативны и неравнодушны родители в Подмосковье. Очень ценно, что в регионе действует такой сильный родительский комитет — сообщество активных и ответственных взрослых, которые готовы включаться, предлагать, меняться и делать общее дело вместе с нами», — отметила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Также в рамках заседания участники обсудили итоги работы рабочих групп родительского комитета в 2024–2025 учебном году, обменялись опытом реализации проектов-победителей первого сезона конкурса, рассмотрели деятельность Областного общественного движения «Отцы Подмосковья», направленную на вовлечение отцов в образовательный и воспитательный процессы, а также обсудили подготовку к Родительскому форуму, который пройдет в октябре 2025 года и объединит активных родителей, педагогов и представителей органов власти.

По итогам обсуждений было принято решение о создании при поддержке министерства образования информационно-коммуникационной площадки «Родком предлагает!», где победители конкурса будут ежемесячно делиться своими проектами с родителями Подмосковья — от идеи до реализации. Площадка будет функционировать на базе Областного центра дополнительного образования и патриотического воспитания и станет аналогом «Родительского часа» — в формате регулярных эфиров с записью.

В ведомстве подчеркнули, что родительский комитет при министерстве образования Московской области по-прежнему остается важной и востребованной площадкой для конструктивного диалога между семьей и системой образования. Благодаря такому формату взаимодействия удается не только оперативно обсуждать и решать актуальные вопросы школьной жизни, но и внедрять современные воспитательные практики, укреплять партнерство с родителями и создавать комфортную, развивающую среду для каждого ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.