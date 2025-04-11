В Подмосковье состоялась стратегическая сессия по цифровизации образования

В центре образования «Богородский» 10 апреля состоялась очная стратегическая методическая сессия «Цифровая инфраструктура образовательной организации». Мероприятие организовано институтом цифровой трансформации образования (ИЦТО) при участии компаний «Цифровое образование» и «Системы Будущего». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участниками сессии стали представители управлений образования муниципалитетов, учебно-методических центров, а также сотрудники, отвечающие за цифровизацию в школах Подмосковья. Всего в мероприятии приняли участие 317 образовательных организаций из 49 городских округов региона.

Экспертом мероприятия выступила директор по стратегическим партнерствам компании «Системы Будущего», методолог в области применения искусственного интеллекта в образовании Юлия Манаенкова. Она представила подходы к созданию образовательных траекторий с использованием искусственного интеллекта, где ИИ становится не просто инструментом, а полноправным партнером в проектной деятельности.

После пленарной части участники разделились на 20 команд для практической работы. В группах обсуждали кейсы по применению нейросетей в решении повседневных задач управленцев и педагогов, оценивали риски и необходимость проверки корректности результатов, полученных с помощью ИИ.

Итогом работы стали проекты цифровой трансформации, разработанные при активном участии нейросетевых инструментов. Все участники получат сертификаты, подтверждающие их вклад в развитие цифровых инициатив.

По результатам встречи ИЦТО подготовит аналитический отчет и продолжит работу по интеграции современных технологий в образовательную среду региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.