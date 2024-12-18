В Подмосковье состоялась конференция «Сбер&МФЦ»

18 декабря в Подмосковье прошла конференция «Сбер&МФЦ». Участие в мероприятии приняли более 80 человек. Стороны обсудили итоги работы в 2024 году, а также наметили направления для дальнейшего развития сотрудничества.

Так, на данный момент на территории работы Среднерусского банка Сбербанка — Московской области и девяти ближайших регионов — 74 отделения МФЦ являются партнерами банка. В них в том числе оказывается ряд услуг для бизнеса, в частности, регистрация индивидуальных предпринимателей, открытие счета и подача заявок на торговый эквайринг. В 2024 году через отделения МФЦ в Среднерусском банке Сбербанка было открыто более 1,4 тыс. счетов, что на 45% выше показателей 2023 года.

«Сотрудничество Сбера и МФЦ — это шаг к созданию более эффективных и доступных услуг для людей, в основе которых — инновации и технологии, обеспечивающие комфортную и прозрачную среду для взаимодействия государства и общества. И это сотрудничество год за годом расширяется: так, в 2024 году к нашей партнерской программе подключились еще 12 отделений МФЦ. Я уверен, что это не предел, и наша совместная работа будет становиться все более плодотворной — на благо государству, бизнесу и обществу», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Кроме того, в июне 2024 года Сбер и МФЦ Московской области заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на повышение качества и расширение перечня услуг, которые предоставляют предпринимателям в подмосковных офисах «Мои Документы». Стороны также договорились об обмене опытом клиентоцентричного подхода в обслуживании заявителей.

«Сотрудничество МФЦ и Сбера стартовало еще в 2019-м, но в этом году оно вышло на новый качественный уровень. Мы постоянно работаем над повышением стандартов обслуживания заявителей, поэтому опыт Сбербанка в этом направлении нам очень интересен. С этой целью специально для МФЦ была разработана программа по обучению руководителей и специалистов МФЦ Московской области. Надеемся, что в дальнейшем наше взаимодействие будет не менее продуктивным», — пояснила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.