В Подмосковье сократили сроки услуги по отходам до 12 дней

Срок оказания услуги по заключению и изменению соглашений в системе «Электронный талон ОССиГ» в Подмосковье сократили с 30 до 12 рабочих дней. Расторжение соглашения теперь занимает пять дней, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области продолжает оптимизировать государственные услуги в сфере контроля за оборотом строительных отходов. На портале РПГУ запущена новая услуга, которая упрощает заключение, внесение изменений и расторжение соглашений об информационном взаимодействии в подсистеме «Электронный талон ОССиГ».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.