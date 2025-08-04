В Подмосковье с размахом отметили день ВДВ

В округах Московской области по случаю 95-летия Воздушно-десантных войск «Единая Россия» организовала памятные акции с участием ветеранов, участников СВО и молодежи. В Луховицах десантники провели показательное выступление и продемонстрировали, как умеют обращаться с оружием и вести ближний бой. По всему регионы прошли концерты и торжественные церемонии, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Поздравляю военнослужащих и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником! „Крылатая пехота“ — элита наших Вооруженных Сил. Вас отличают безупречная боевая подготовка, мужество и отвага. Десантники всегда участвуют в самых тяжелых операциях и на самых ответственных направлениях. Сегодня наши солдаты и офицеры ВДВ сражаются в зоне СВО. Они проявляют силу духа, профессионализм и несгибаемую волю. Уважаемые воины, вы — настоящие герои, готовые в любой момент выполнить любые задачи. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь патриотизма, а дома все будет хорошо. Спасибо вам за службу, за защиту Отечества. Ваши подвиги вдохновляют всех нас. Только вперед, за новыми победами во имя Родины!» — поздравил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук в Лыткарине встретился с десантниками-добровольцами группы «Русские своих не бросают», поздравил их с праздником и вручил благодарственные письма за волонтерскую помощь фронту.

«Служба в десантных войсках — особая школа жизни. Те, кто носил голубой берет, остаются бойцами на всю жизнь и даже в мирное время продолжают защищать, помогать, поддерживать. С праздником, воины Крылатой пехоты!» — подчеркнул Владимир Жук.

Он отметил, что эта команда в Лыткарине с первых дней спецоперации собирает и передает гуманитарную помощь нашим бойцам. Склад расположен по адресу: ул. Первомайская, д. 18/5, и сюда регулярно приносят все необходимое неравнодушные жители.

В Богородском округе состоялся торжественный митинг у мемориальной доски Денису Пудовкину, погибшему при освобождении заложников в Беслане 3 сентября 2004 года.

«Вспоминая Дениса, мы поддерживаем тех, кто сейчас сражается в зоне СВО. Десантники всегда были там, где труднее всего, где требуются стойкость, отвага и готовность пожертвовать собой ради других. С праздником, уважаемые ветераны ВДВ, воины-десантники и все, для кого девиз „Никто кроме нас“ — это кодекс чести и состояние души», — заявил секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Сухин.

Патриотические акции прошли и в других муниципалитетах Подмосковья. В Балашихе руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов провел встречу в Историко-художественном музее, в Воскресенске секретарь отделения Алексей Малкин принял участие в митинге у мемориала воинам-афганцам. В Долгопрудном прошла встреча с десантником-участником СВО Евгением Заседателевым, которому вручили подарок и гуманитарную помощь для фронта.

Партийцы Красногорска, Лотошино, Жуковского и Химок поздравили ветеранов ВДВ и участников СВО, вручили благодарственные письма и памятные подарки. В Павловском Посаде у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг с участием депутатов фракции «Единая Россия», а в Луховицах состоялись показательные выступления десантников и вручение юбилейных медалей «95 лет ВДВ».

Напомним, День воздушно-десантных войск (ВДВ) отмечается 2 августа. В этот день в далеком 1930 году во время показательных учений ВВС Московского военного округа на окраине Воронежа впервые в Советском Союзе было произведено десантирование на парашютах группы из 12 человек для выполнения боевой задачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.