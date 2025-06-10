В Подмосковье с приходом тепла активизируются шершни

С приходом теплых и солнечных дней активизируются шершни — крупные осы, которые могут доставить неприятности. В связи с периодом активного поиска пищи и размножения, возрастает риск обнаружения гнезд этих насекомых на дачных участках, а также их случайного проникновения в жилые помещения. Специалисты рекомендуют проявлять осторожность при встрече с этими насекомыми и соблюдать определенные правила безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В сельской местности и на окраинах городов шершни часто выбирают для гнездования заброшенные или редко используемые деревянные строения, например, сараи и туалеты, а также укромные места под карнизами, на балконах, террасах, чердаках и под крышами. Эти места обеспечивают защиту колонии от непогоды, хищников и других неблагоприятных для них факторов. Нередко шершни селятся поблизости от пасек, привлеченные возможностью полакомиться медом и использовать пчел в качестве пищи для своих личинок. При этом было бы ошибкой считать шершней исключительно вредителями, ведь они играют важную роль в экосистеме, регулируя численность вредоносных насекомых, угрожающих деревьям и урожаю.

Шершень жалит болезненно, но это обычно не представляет угрозы для жизни человека. Однако, людям с аллергией следует проявлять особую осторожность, поскольку реакция на укус может быть серьезной.

Важно помнить: шершни не нападают без причины. Агрессию насекомого может спровоцировать прямая угроза ему самому или его гнезду. При обнаружении шершня поблизости не следует паниковать и совершать резкие движения. Размахивание руками или попытки убить насекомое лишь спровоцируют его на атаку. Лучше всего спокойно отойти в сторону, не приближаясь к насекомому. Если шершень залетел в дом или квартиру, необходимо открыть окно, ограничив при этом доступ в другие помещения, и дождаться, пока он вылетит сам.

В случае обнаружения гнезда шершней на дачном участке рекомендуется обратиться к специалистам (службам дезинсекции). Самостоятельное уничтожение гнезда может привести к непредсказуемым и неприятным последствиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.