В Подмосковье с начала весны убрали более 9,3 тыс подъездов

Коммунальные службы с начала весны провели уборку более чем в 9,3 тыс. подъездов Подмосковья по заявкам жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Чистота и порядок в подъездах входят в обязанности управляющих организаций. Они должны обеспечивать своевременную и качественную уборку мест общего пользования в многоквартирных домах.

В перечень работ входит ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, уборка у мусоропроводов и мытье полов в лифтах. Не реже одного раза в неделю проводится влажное подметание площадок и маршей на этажах выше второго.

С начала весны по обращениям жителей работы выполнены более чем в 9,3 тыс. подъездов. В частности, уборка проведена в Химках на улице Энгельса, 14А и Куркинском шоссе, 12, в Серпухове на Юбилейной, 6 и Центральной, 160к9, в Люберцах на Красноармейской, 19 и Воинов-Интернационалистов, 6, а также в Красногорске в Нахабине на Стартовой, 3 и Заводской, 18к3.

Контроль за отработкой заявок ведут специалисты профильного министерства. По вопросам уборки жители могут обратиться в управляющую организацию или оставить заявку через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.