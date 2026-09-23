В Подмосковье с начала года подали более 2 тыс заявок на покупку техсредств

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали через региональный портал более 2 тыс. заявлений на выплату для покупки технических средств реабилитации, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и указать банковские реквизиты. Сервис на основе искусственного интеллекта проверяет приложенные документы и выявляет неверные файлы.

Выплату назначают на каждое техническое средство, предусмотренное индивидуальной программой реабилитации. Ее размер зависит от предельной стоимости средства. Оформить выплату могут жители Подмосковья с I, II или III группой инвалидности, а также дети-инвалиды младше 18 лет, если программа реабилитации предусматривает необходимые средства.

Услуга предоставляется проактивно: предварительно заполненная форма поступает в личный кабинет на региональном портале. Заявителю остается проверить данные и отправить заявление в ведомство.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.