В Подмосковье с начала года оштрафовали на 3 млн руб за незаконный вывоз стройотходов

Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области совместно с полицией с начала 2026 года выявили 60 случаев незаконной перевозки строительных отходов и грунта, сумма штрафов превысила 3 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С начала 2026 года инспекторы эконадзора министерства экологии и природопользования Московской области совместно с сотрудниками полиции усилили контроль за незаконной транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов. По словам министра экологии и природопользования Виталия Мосина, было вынесено 60 постановлений о назначении административного наказания по статье 6.26 Кодекса об административных правонарушениях Московской области.

Глава министерства отметил, что сумма штрафов превысила 3 миллиона рублей. Он подчеркнул, что основная цель работы — не только применение санкций, но и вовлечение строительных отходов и грунтов в законный оборот.

Виталий Мосин напомнил, что в регионе ведется реестр добросовестных перевозчиков строительных отходов. Для граждан и организаций создан специальный интернет-портал для подачи заявок на обращение с такими отходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.