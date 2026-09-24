В Подмосковье с начала года к услуге по сервитутам обратились свыше 1 тыс раз

Комплексной онлайн-услугой для оформления земельных сервитутов в Подмосковье с начала 2026 года воспользовались свыше 1 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексной онлайн-услугой «Установление сервитута в отношении земельных участков» с начала года воспользовались свыше 1 тыс. раз. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Строительство». Подать заявление могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Услуга позволяет оформить публичный сервитут, сервитут в отношении государственного или муниципального участка либо его части. Через портал также можно утвердить схему расположения участка на кадастровом плане для последующего установления сервитута или публичного сервитута. При наличии уведомления о возможности заключения соглашения заявитель может оформить его для части участка.

Решение поступит в личный кабинет. При положительном решении заявителю направят соглашение об установлении сервитута. Его можно подписать в приложении «Госключ», электронной подписью или собственноручно.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.