В Подмосковье с января подали свыше 2 тыс заявлений на справки военкоматов

Заявители с начала 2026 года направили через портал госуслуг Подмосковья свыше 2 тыс. заявлений на выдачу справок военных комиссариатов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплекс услуг доступен на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Чтобы подать заявление, нужно войти с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму. В ней заявитель выбирает военный комиссариат, к которому приписан военнослужащий, указывает виды справок и категорию заявителя, прикрепляет необходимые документы и отправляет заявку.

Сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта проверяет прикрепленные файлы и выявляет неподходящие.

В рамках одного заявления можно получить 25 видов справок военных комиссариатов Московской области. Они нужны для оформления пенсий, пособий и других льгот. Запросить справки могут действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей. Услугу предоставляют бесплатно в течение одного рабочего дня.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.