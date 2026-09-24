В Подмосковье с января подали более 14 тыс заявлений на размещение объектов

Заявители с начала 2026 года более 14 тыс. раз воспользовались на региональном портале услугой по выдаче разрешений на размещение объектов без предоставления земельного участка, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На государственных и муниципальных землях без предоставления участка и установления сервитута можно размещать пункты приема вторсырья, спортивные и детские площадки, зарядные станции для электротранспорта и пункты охраны правопорядка. Разрешение на строительство таких объектов не требуется.

Услуга «Выдача разрешения на размещение объектов» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Строительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Искусственный интеллект проверяет загруженные документы: если файл прикреплен неверно, заявитель получает подсказку и может сразу его заменить.

Через эту услугу также можно получить разрешение на размещение линий связи, линейно-кабельных и антенно-мачтовых сооружений связи, а также трубопроводов, водопроводов, водоводов и других линейных объектов.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.